Британские хоккеисты воспели свою «дерьмовость»

@IIHFHockey / Twitter

Бурное празднование хоккеистов сборной Великобритании после победы над французами на чемпионате мира со счетом 4:3 попало на видео. Ролик размещен в Twitter-аккаунте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Британские хоккеисты уступали по ходу встречи со счетом 0:3, но сумели переломить ход игры. Они добыли победу в овертайме, а результат позволил им сохранить место в элитном дивизионе. После матча спортсмены хором пели песню: «Мы дерьмо и знаем это!»

21 мая также определились все участники четвертьфиналов чемпионата мира. Сборная России заранее гарантировала себе участие в плей-офф, одержав шесть побед подряд.

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