Назван лучший гол сезона в АПЛ

Результативный удар полузащитника «Кристал Пэлас» Андроса Таунсенда признан лучшим голом Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2018/2019. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Матч между «Сити» и «Кристал Пэлас» прошел в декабре 2018-го в Манчестере. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. Один из мячей дальним ударом с лета забил Таунсенд.

По итогам сезона АПЛ «Манчестер Сити» стал чемпионом. «Кристал Пэлас» расположился на 12-м месте.

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