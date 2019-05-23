«Ювентус» договорился с новым тренером и пообещал ему миллионы евро

Туринский «Ювентус» договорился о контракте с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщается на портале Agi Sport.

По информации источника, договор между итальянским клубом и испанским специалистом будет подписан 4 июня. По его условиям Гвардиола будет получать 24 миллиона евро в год. Официально о переезде тренера в Италию будет объявлено 14 июня.

«Ювентус» 17 мая сообщил об уходе с тренерского поста Массимилиано Аллегри. Он возглавил «Ювентус» в 2014 году. За это время специалист пять раз привел команду к победе в чемпионате Италии (включая нынешний сезон), четырежды завоевал Кубок и дважды — Суперкубок страны.

В конце апреля стало известно, что руководство «Ювентуса» рассматривает кандидатуру Гвардиолы. Его приглашение якобы поддерживает нападающий клуба Криштиану Роналду.

Гвардиола сейчас работает с «Манчестер Сити», с которым в сезоне-2018/2019 выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги. Также он тренировал «Баварию» и «Барселону», с каталонцами специалист выиграл Лигу чемпионов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!