Российский боец нокаутировал американца за 10 секунд ударом коленом в прыжке

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовлид Хайбулаев нокаутировал американца Деймона Джексона на турнире под эгидой промоушена Professional Fighters League (PFL). Видео появилось в Twitter-аккаунте организации.

Уже на 10-й секунде боя Хайбулаев в прыжке ударил соперника коленом в голову. Джексон упал на настил и не сумел подняться самостоятельно. Отмечается, что этот нокаут стал самым быстрым в истории PFL.

Хайбулаев — непобежденный боец. Он выигрывал в каждом из 14 поединков по правилам ММА.

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