Тренер Макгрегора осушил бутылку виски за полминуты и прослыл обманщиком

Боец смешанного стиля (ММА) Диллон Дэнис опубликовал в Instagram видео в честь Дня Святого Патрика. На ролике он выпивает бутылку виски за полминуты.

Дэнис смог осушить бутылку не с первого раза. Сделав небольшую паузу, он допил виски. Впрочем, многие пользователи сочли бойца лжецом, предположив, что изначально в сосуде была вода, а не алкогольный напиток. Русскоязычные пользователи же назвали Дэниса «алкашом».

Спортсмен — спарринг-партнер ирландца Конора Макгрегора. Его конфликт с россиянином Хабибом Нурмагомедовым привел к массовой драке на турнире UFC 229.

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