Тренер Макгрегора возмутился наказанием за защиту от атаки Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис прокомментировал свою дисквалификацию за участие в драке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018 года. 25-летний боец написал об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Получил семь месяцев и 7,5 тысячи долларов штрафа за то, что защищал себя. Но по крайней мере он отхватил от меня двоечку», — написал Дэнис.

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Дэнис, выступающий в организации Bellator, сможет вернуться в октагон только в мае 2019-го. Наказание вынесла Атлетическая комиссия штата Невада, ранее наложившая санкции на остальных участников беспорядков: Нурмагомедова, секундантов российского бойца, а также ирландца Конора Макгрегора.

На UFC 229 30-летний Нурмагомедов защитил пояс чемпиона организации в легком весе, победив Макгрегора. После схватки россиянин напал на Дэниса, выступавшего в качестве тренера ирландского бойца по борьбе.

Дэнис провел всего один профессиональный бой в MMA и одержал в нем досрочную победу. Американец известен по своим выступлениям в грепплинге. Он трижды становился победителем турниров под эгидой Международной федерации бразильского джиу-джитсу.

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