Роналду выследили адвокаты обвинившей его в изнасиловании американки

Адвокаты американки Кэтрин Майорги нашли дом португальского футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, чтобы вручить ему повестку в суд на слушания по делу об обвинении в изнасиловании. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что юристы начали искать адрес игрока в Турине еще в октябре прошлого года, однако все данные были скрыты. В итоге им удалось отыскать, где живет Роналду, и в ближайшее время ему будет передана повестка в суд.

Майорга в сентябре 2018 года впервые публично заявила о том, что португалец изнасиловал ее. По словам девушки, это произошло в 2009 году во время поездки в Лас-Вегас. Футболист обвинения отрицает.

В январе полиция Лас-Вегаса приступила к расследованию дела. В США уже подготовили ордер на забор образца ДНК у форварда «Ювентуса». Из-за дела об изнасиловании «Ювентус» не был приглашен на предсезонный турнир в США, который пройдет летом 2019-го. Так организаторы решили свести на нет риск задержания 34-летнего португальца американской полицией.

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