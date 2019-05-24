Разведка США займется расследованием слежки за Трампом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подключил разведку страны к расследованию слежки за ним во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В тексте опубликованного ей президентского меморандума говорится, что Трамп велел всему разведывательному сообществу оказать полную поддержку генеральному прокурору Уильяму Барру, который выясняет, насколько законно были собраны данные.

Там же сказано, что Барр получает от президента полномочия рассекретить любую информацию, связанную с обстоятельствами этого дела.

«Таким образом мы легче добьемся того, чтобы все американцы узнали правду о том, что случилось, и о том, что было сделано во время последних президентских выборов. Это восстановит веру в наши публичные институты.», — подчеркнула пресс-секретарь.

О том, что генпрокурор начал расследование, призванное выяснить, откуда взялись обвинения Трампа в сговоре с Россией, сообщалось 14 мая.

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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