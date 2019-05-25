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Переутомление признали болезнью

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

В новой редакции психологическими расстройствами, среди прочих, были признаны переутомление и игромания. Переутомление, также называемое «Синдром эмоционального выгорания» (СЭВ), описывается как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой». Чтобы признать болезнью чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми, у пациента в течение года должны наблюдаться признаки расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.

6 апреля стало известно, что репер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта отклонения в психике из-за татуировок на лице.

19 марта руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем Центра имени Сербского Борис Казаковцев рассказал «Ленте.ру», что признаки нарушения психического здоровья в той или иной степени имеет каждый третий россиянин. В систематической психиатрической помощи нуждаются примерно 3-6 процентов населения.

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