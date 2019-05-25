Киев признал зависимость от торговли с Россией

Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией. Об этом рассказал представитель президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус в эфире NewsOne. Запись доступна в YouTube-аккаунте телеканала.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения торговли, он подчеркнул, что Киев должен в первую очередь думать, «не выстрелит ли он себе в ногу». По его словам, Украина получает экспортную выручку от поставок продукции в Россию и становится сильнее.

Кроме того, заявил Герус, в сфере энергетики процент поставок из Москвы особенно велик. По его словам, даже если нефтепродукты доставляются не напрямую, а через Белоруссию, Прибалтику или Польшу, они все равно изготовлены из российской нефти.

«Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», — резюмировал он.

19 мая на Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Москвой. По подсчетам депутата Верховной Рады Вадима Новинского, ущерб составил 80 миллиардов долларов за пять лет. Киеву потребуется не менее 35 лет, чтобы вернуть экономику на уровень 2013 года, считает он.

Россия и Украина в 2015 году поочередно отменили договор о зоне свободной торговли. Киев и Москва также «обменялись» продуктовым эмбарго, российская сторона, кроме того, установила таможенные пошлины на украинские товары.

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