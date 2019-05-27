С бывшего мэра Владивостока потребовали миллиарды рублей

Генеральная прокуратура России подготовила иск на сумму в 3,2 миллиарда рублей к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, осужденному за получение взятки. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщается на сайте ведомства.

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Иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, предъявляется не только Пушкареву, но и еще восьми соответчикам. Основанием послужили результаты проверки соблюдения требований законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд.

Таким образом были выявлены факты сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с группой компаний его брата «Востокцемент». Установлено, что всего было заключено не менее 90 контрактов, а полученный по ним доход составил более 3,2 миллиардов рублей.

9 апреля сообщалось, что суд приговорил Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с 2008 по 2015 год он получил взятки в размере 75 миллионов рублей за помощь определенным компаниям в выигрыше грантов на строительство дорог. Одним из таких предприятий был «Востокцемент», переоформленный на брата Пушкарева.

Игорь Пушкарев стал мэром Владивостока в 2008 году. В июне 2016 года его арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Осенью 2017 года он подал в отставку по собственному желанию.

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