Игравший профессора в фильмах о «Людях Икс» актер решил покинуть проект

Шотландский актер Джеймс Макэвой, сыгравший роль профессора Чарльза Ксавьера в супергеройской франшизе «Люди Икс», заявил, что больше не будет сниматься в этой серии кинокартин. Артист рассказал о своем решении в интервью ТАСС.

«Для меня история "Людей Икс", история моего персонажа закончена. Насколько я знаю, и Disney, и Marvel публично заявляют, что фильмов про "Людей Икс" больше не будет, что их оставят пока в покое», — высказался Макэвой и добавил, что больше ничего не знает по поводу продолжения франшизы.

По словам актера, в данный момент он просто ждет хороший сценарий. При этом для него неважно, кто будет режиссером: «Самое важное — это материал, это хороший сценарий. Если он будет и если будет русский режиссер, скажу: "Да, я согласен"».

Также он признался, что когда-то очень хотел сыграть Левина — героя романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Мировая премьера картины «Люди Икс: Темный Феникс» состоится 5 июня. Ранее в январе портал Collider составил перечень из 19 самых ожидаемых боевиков 2019 года, в этот список попала и новая лента о «Людях Икс».

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