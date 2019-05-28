Россиян озадачило решение Китая проверять их переписки на границе

Генконсульство России в Гуанчжоу потребовало у Китая разъяснений по поводу решения проверять переписку российских туристов при въезде в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломата генконсульства Григория Колышкина.

По его словам, консульство направило китайцам официальное обращение с просьбой пояснить, на чем основано ужесточение критериев проверки. «Мы запросили у них критерии компрометирующей информации, основания для проверки телефонов, является ли это нововведением, и если да, то почему о нем не было своевременно сообщено», — пояснил Колышкин.

Он также добавил, что несколько туристов из России уже пожаловались на то, что у них проверяют телефоны при пересечении границы. «Был случай, когда человек ехал сюда по бизнес-визе на работу, а как вы знаете, это запрещено», — уточнил Колышкин.

27 мая генконсульство России в Гуанчжоу предупредило российских туристов о том, что при въезде в Китай через Гуанчжоу сотрудники пограничных служб могут проверять их переписки в Wechat, WhatsApp, Viber и других приложениях. Отмечалось, что такие меры принимаются для того, чтобы определить, соответствуют ли действительные цели визита в Китай заявленным.

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