Китайских туристов научат не позориться в России

Опубликована памятка для китайских туристов, испытывающих трудности с пониманием культуры поведения в России. Брошюра «Китайская грамота» доступна на сайте «ТуТу.ру»

«Это восемь советов, которые помогут китайскому туристу вписаться в общество, понять другую культуру и не попадать в неловкие ситуации. Ее можно скачать и повесить в отеле, магазине, добавить в буклет или книгу», — объяснили специалисты сервиса.

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В частности, гостям из Китая рекомендовали не прикасаться к людям в общественных местах, а также спрашивать разрешение прежде, чем сфотографировать незнакомцев.

Затем иностранцев предупредили, что отношение к торгу в нетуристических местах может быть не очень дружелюбное. «Если вы видите, что человек не доволен, пора останавливаться. Обычно это случается после второго-третьего предложения цены ниже», — утверждают авторы памятки.

Эксперты «ТуТу.ру» отметили, что россияне ценят тишину после 23:00, а также уважают принцип соблюдения очереди. В России принято заказывать порционные блюда и ходить с плотно застегнутой одеждой, сказано в брошюре. «С другой стороны, у нас не принято ходить в куртке по дому или сидеть в куртке в кафе», — пишут специалисты.

В сентябре 2017 года «ТурСтат» назвал страны-лидеры по числу туристов в России. Так, на первом месте оказались жители Украины (3,9 миллиона), на втором —Казахстан (1,5 миллиона), а третью позицию занял Китай.

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