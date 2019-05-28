Мускулистая российская теннисистка впечатлила австралийских журналистов

Российская теннисистка Виталия Дьяченко поразила журналистов Yahoo Sports Australia своей мускулатурой в матче с американкой Сереной Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщается на сайте издания.

Австралийцы посвятили материал физической форме теннисистки. Отмечается, что руки Дьяченко вне корта кажутся худыми, но, когда она выполняет удары, ее мышцы значительно увеличиваются в размерах. Журналисты написали, что у испанца Рафаэля Надаля появился серьезный конкурент, намекая на впечатляющий объем бицепса россиянки.

27 мая Дьяченко в первом раунде «Ролан Гаррос» уступила Уильямс со счетом 6:2, 1:6, 0:6. 28-летняя россиянка в четвертый раз выступала в основной сетке турнира. Ее высшим достижением является выход во второй круг чемпионата в 2009 году, где теннисистка проиграла соотечественнице Динаре Сафиной.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Дьяченко занимает 83-е место.

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