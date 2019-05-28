Обнаружено тело погибшего при столкновении с теплоходом российского серфера

Спасатели нашли фрагменты тела российского серфера, который погиб после столкновения с теплоходом «Метеор» 27 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Несчастный случай произошел в акватории Финского залива. Погибшим оказался член молодежной сборной России и кандидат в мастера спорта по виндсерфингу Артем Акимов.

Информация о его столкновении с теплоходом появилась днем 27 мая, однако спасатели не могли найти тело серфера из-за сильных волн.

Ранее в мае на французском острове Реюньон в результате нападения акулы погиб серфер. Атака произошла недалеко от городка Сент-Лю. Очевидцы заметили, что серфер исчез под водой, а на поверхности осталась только его доска. На помощь пострадавшему бросились трое друзей. Не сумев вытащить его из воды, они вернулись на берег.

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