Американец оседлал волну на надувном матрасе и попал на видео

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Мужчина, преодолевший гигантскую волну на надувном матрасе в Калифорнии, попал на видео. Об этом сообщает Metro.

Случай произошел на популярном пляже округа Ориндж в Южной Калифорнии. Очевидцы засняли на камеру мужчину, который смог справиться со стихией на матрасе в то время, как остальных отдыхающих на серферских досках накрыло волной.

«О мой Бог», — произнес голос за кадром под звуки аплодисментов.

Ранее местные спасатели предупреждали серферов о большых волнах, достигающих 3-4 метров в высоту. «Погода на пляжах фантастическая, однако волны сейчас очень опасны», — уточнил действующий начальник батальона спасателей города Ньюпорт-Бич.

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В июле серфер снял на видео катание на волне у побережья Африки протяженностью в милю. 23-летний уроженец Гавайских островов Коа Смит приехал в Намибию и поймал там «волну всей жизни». Он снял видео с помощью камеры GoPro и дрона, что позволило показать двухминутное катание как изнутри закрученной в трубу волны, так и со стороны.

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