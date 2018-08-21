Американец оседлал волну на надувном матрасе и попал на видео

Мужчина, преодолевший гигантскую волну на надувном матрасе в Калифорнии, попал на видео. Об этом сообщает Metro.
Случай произошел на популярном пляже округа Ориндж в Южной Калифорнии. Очевидцы засняли на камеру мужчину, который смог справиться со стихией на матрасе в то время, как остальных отдыхающих на серферских досках накрыло волной.
«О мой Бог», — произнес голос за кадром под звуки аплодисментов.
Ранее местные спасатели предупреждали серферов о большых волнах, достигающих 3-4 метров в высоту. «Погода на пляжах фантастическая, однако волны сейчас очень опасны», — уточнил действующий начальник батальона спасателей города Ньюпорт-Бич.
В июле серфер снял на видео катание на волне у побережья Африки протяженностью в милю. 23-летний уроженец Гавайских островов Коа Смит приехал в Намибию и поймал там «волну всей жизни». Он снял видео с помощью камеры GoPro и дрона, что позволило показать двухминутное катание как изнутри закрученной в трубу волны, так и со стороны.