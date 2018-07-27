Серфер проехал милю на волне и снял видео

Серфер снял на видео катание на волне у побережья Африки протяженностью в милю. На запись обратило внимание издание Daily Mail.

23-летний уроженец Гавайских островов Коа Смит приехал в Намибию и поймал там «волну всей жизни». Он снял видео с помощью камеры GoPro и дрона, что позволило показать двухминутное катание как изнутри закрученной в трубу волны, так и со стороны.

В какой-то момент кажется, что волна уже закончилась, но затем она снова появилась. Видео заканчивается кадрами, показывающими Смита, который тащит доску по песку. Серфер отметил, что все в его жизни вело к этому моменту.

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