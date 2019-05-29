Дочь чемпиона мира по футболу сбила машина

Дочь Андреа Пирло, чемпиона мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии, сбила машина. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Stampa.

Инцидент произошел днем 28 мая в Турине. 13-летнюю Анджелу доставили в больницу, однако обследование не выявило у нее серьезных травм. Девочка отделалась синяками и ушибами. Сам Пирло также находился в Турине. Бывший полузащитник принимал участие в благотворительном матче на «Ювентус Стэдиум».

Пирло завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Последним клубом игрока стал американский «Нью-Йорк Сити». Также он известен по выступлениям за «Ювентус» и «Милан». С последним Пирло выиграл Лигу чемпионов.

У итальянца четверо детей. Сына Никколо и дочь Анджелу ему родила бывшая жена, с которой он развелся в 2014 году. В 2017-м девушка Пирло родила двойняшек.

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