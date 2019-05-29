Матвиенко призвала не превращать Совфед в «чиновничью контору» из-за Арашукова

На данный момент причин менять порядок отбора сенаторов из-за дела Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС в среду, 29 мая.

По ее словам, действующее законодательство позволяет исключить из числа кандидатов в верхнюю палату парламента людей с сомнительной репутацией. Матвиенко сослалась на выводы рабочей группы, которая рассмотрела этот вопрос после инцидента с Арашуковым.

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Спикер также напомнила, что каждого претендента на пост депутата или сенатора проверяют на наличие судимости и других несоответствий предъявляемым требованиям.

«Нельзя смещать акценты, превращать ее [верхнюю палату] в некую чиновничью контору, где есть право у председателя подвергать ревизии мнение регионального парламента», — заключила Матвиенко.

22 мая сообщалось, что 153 члена Совфеда единогласно проголосовали за лишение статуса сенатора Арашукова. В качестве причины было указано несвоевременное предоставление декларации о доходах.

Арашукову, который был задержан 30 января во время заседания СФ, инкриминируются организация нескольких убийств в 2010 году и участие в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз».

Бывший сенатор настаивает на заказном характере уголовного дела.

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