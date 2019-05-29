«Зенит» вспомнил лучшие голы Аршавина

@zenit_spb / Twitter

Санкт-петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео в честь 38-летия Андрея Аршавина, в котором выбрал 20 лучших голов полузащитника в составе клуба.

В общей сложности Аршавин провел в «Зените» 12 сезонов, сыграл в 376 матчах и забил 80 голов. Также футболист известен по выступлениям за лондонский «Арсенал». Вместе со сборной России форвард в 2008 году стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы.

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Аршавин завершил карьеру в ноябре 2018-го. Сейчас он является тренером детской академии «Зенита». Также бывший футболист работает экспертом на ТВ.

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