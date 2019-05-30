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Дочка «Росатома» начнет испытания препарата для лечения костных метастаз

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Радиевый институт имени Хлопина, входящий в научный дивизион госкорпорации «Росатом», планирует начать доклинические испытания препарата на основе радиоактивного изотопа радий-223, применяемого в онкологии для лечения костных метастаз, пишет РИА Новости.

Как пишет издание, целью работы является проведение доклинических испытаний раствора хлорида радия-223 для оценки его противоопухолевой активности у мышей с очень агрессивным типом рака кожи — высокометастазирущей меланомой. По результатам исследований планируется провести клинические испытания препарата в лечебных заведениях Минздрава России при лечении больных раком предстательной железы с метастазами в кости.

В сообщении также отмечается, что качественный скачок в лечении большого числа онкологических заболеваний связывают с возможностями адресной терапии с использованием так называемых альфа-излучающих радионуклидов, к которым относится и радий-223. По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях — там, где чаще всего образуются метастазы при разных формах рака.

Препарат на основе хлорида Ra-223 уже используется в некоторых странах. В частности, в Германии и США.

Как следует из материалов на сайте закупок «Росатома», Радиевый институт организовал конкурс на право проведения доклинических исследований такого радиофармацевтического препарата «на моделях опухолевого роста животных». Институт был создан в 1922 году для получения препаратов радия.

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