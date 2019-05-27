В России появился новый препарат против костных метастазов

Российские пациенты с кастрационно-резистентном раком предстательной железы с костными метастазами и отсутствием висцеральных метастазов (мКРРПЖ) с текущего года могут получать за счет бюджетных средств системную радионуклидную терапию радия хлоридом [223Ra], сообщили «Ленте.ру» в компании Bayer.

Возможность оказания данной услуги предусматривается постановлением правительства России от 10 декабря 2018 года № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», вступившем в силу с 1 января 2019 года. Распоряжение обновило «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи» (ВМП), в раздел II которого вошла системная радионуклидная терапия.

Действие радия хлорида обусловлено избирательным разрушением ДНК клеток костных метастазов ɑ-частицами (ядрами атома [4He]), испускаемыми изотопами [223Ra]. Попадая в организм, действующее вещество связывается с гидроксиапатитом, содержащимся преимущественно в костной ткани. Таргетное (точечное) воздействие на пораженную область, не затрагивающее здоровые ткани, обеспечивается коротким диапазоном эмиссии ɑ-частиц, не превышающем ста микрометров (менее десяти диаметров клетки). Препарат вводится внутривенно. Стандартный курс предполагает шесть инъекций с интервалами в четыре недели.

«Костные метастазы возникают у большинства мужчин с кастрационно-резистентным раком предстательной железы; они значительно снижают качество жизни и могут стать причиной смерти. Зачастую именно они становятся основной проблемой, с которой сталкиваются врачи при назначении лечения. Радий изменил подход к терапии мужчин с кастрационно-резистентным раком предстательной железы. Сегодня в России уже накоплен достаточный опыт применения этого метода, чтобы утверждать, что мы рады тому, что нашим пациентам доступна терапия радием», — сказал заместитель гендиректора по науке ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ученый секретарь Российского общества онкоурологов, профессор, доктор медицинских наук Борис Алексеев.

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До 2019 года радионуклидная терапия пациентов с мКРРПЖ в России ограничивалась использованием препаратов с изотопами стронция [89Sr] и самария [153Sm], которая имела выраженный паллиативный эффект, но не оказывала заметного влияния на увеличение медианы общей выживаемости — ключевой индикатор эффективности онкологических лекарственных средств.

Исследования по применению радия хлорида в терапии пациентов с мКРРПЖ велись с 1997 года. В настоящее время препарат, производимый Bayer в Норвегии и США, поставляется в более чем 50 стран. В мае 2013 года Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов радия хлорид одобрен к продаже на территории США. В ноябре того же года реализация препарата в ЕС разрешена Европейским агентством лекарственных средств.

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