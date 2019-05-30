В Санкт-Петербурге нашли зону с быстро дорожающим жильем

Петербургским районом с наиболее динамично дорожающей жилой недвижимость признан Приморский, говорится в сообщении агентства Active, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Приморского района с начала 2019 года увеличилась на 4 процента. В остальных локациях Северной столицы «квадрат» прибавил в цене около 3 процентов, а в Красносельском и Кировском районах — всего 2.

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«В Приморском районе не только стоимость квадратного метра самая высокая в сегменте экономкласса, — отмечают эксперты. — Он занял лидирующую позицию по количеству новостроек — 19 процентов от общего объема предложения. Правда, и Московский, и Выборгский районы также предложили покупателям большой выбор квартир — 14 и 13 процентов соответственно».

Средняя стоимость квадратного метра в петербургских новостройках, по подсчетам Active, за январь — май текущего года увеличилась на 3,4 процента, до 111,6 тысячи рублей.

Ранее в мае стало известно, что граждане, постоянно проживающие в Москве и Екатеринбурге, формируют наибольшую долю внешнего спроса на жилую недвижимость в Северной столице. Также популярны петербургские квартиры среди выходцев из Владивостока, Новосибирска, Челябинска и Архангельска.

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