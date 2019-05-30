Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Друзь извинился за скандал с подкупом редактора «Кто хочет стать миллионером?»
Тупорылая акула убила рыбака
Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»
В Испании осудили фигурантов дела «русской мафии»
Путин призвал сделать Россию лидером IT-сферы
Назван необходимый для прибавки к зарплате навык
Россиянин похитил начальника из-за долгов по зарплате
Стали известны детали голосования в Раде против отставки Гройсмана
Тимур Батрутдинов ответил на слухи о своей гомосексуальности
«Роскосмос» понарушал на 50 миллиардов рублей
Новости партнеров

Заемщики «Югры» попросили АСВ поддержать план расчета с кредиторами банка

Перейти в «Мою Ленту»

Юридические лица — заемщики банк «Югра» обратились в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с просьбой поддержать инициативу компании «Комплексные инвестиции», принадлежащей Алексю Хотину, предлагающей рассчитаться со всеми кредиторами кредитной организации. Соответствующее письмо имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В частности, в письме на имя генерального директора АСВ Юрия Исаева, представитель юридических лиц — заемщиков «Югры», выражает признательность за конструктивный подход в работе с кредиторами банка, а также просит принять госкорпорацию график погашения обязательств кредитной организации перед заемщиками.

Согласно документу, окончательный расчет со всеми вкладчиками и юридическими лицами «Комплексные инвестиции» предлагается завершить до 1 декабря 2022 года. В письме также указывается, что 31,5 тысячи человек, пострадавших в связи с отзывом лицензии у банка «Югра», получат свои средства в полном объеме менее чем за год.

С вкладчиками, имеющими реестровые требования до 5 миллионов рублей предлагается рассчитаться в течение 25 месяцев, а остальным кредиторам — вернуть средства в полном объеме в течение 42 месяцев.

Ранее в газете «Коммерсантъ» была размещена публичная оферта по расчету с кредиторами банка «Югра». Компания «Комплексные инвестиции», близкая к главному акционеру лишившегося лицензии банка, предложила погасить в полном объеме обязательства перед 37,7 тысячи человек за 3,5 года. Согласно графику более половины требований должно быть удовлетворено уже в первые два месяца выплат. Выплаты должны начаться с 1 июня 2019 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
С превышенцами банка «Югра» рассчитаются
Адвокат бывшего владельца банка открестился от показаний на полковника ФСБ
Опубликованы первые фото роскошного особняка полковника-миллиардера из ФСБ
Другие материалы рубрики
Экономика00:0529 мая

Ретроградный Меркурий

Астрология принесла им миллионы долларов. В нее верят даже богачи
14:22Сегодня

Герман Стерлигов столкнулся с финансовыми проблемами

14:19Сегодня

«Газпром» начал новый спор из-за «Нафтогаза Украины»

11:3629 мая

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

Экономика17:1229 мая

На грани катастрофы

Можно ли помочь российской отрасли теплоснабжения
14:15Сегодня

Крупнейший нефтяной коллапс в истории России подошел к концу

13:29Сегодня

Корпорация МСП объявила о готовности поддержать три проекта в Приморском крае

13:0527 мая

Путин поприветствовал участников и гостей Петербургского форума

Экономика16:4115 мая

«Мы всегда найдем, что продать в регионах и как»

Глава Российского аукционного дома о региональной приватизации и новых филиалах
13:44Сегодня

«Аэрофлот» открыл субсидируемые рейсы по маршруту Краснодар — Симферополь

11:49Сегодня

Путин продлил амнистию капиталов

12:35Сегодня

Стал известен порядок отказа от статуса самозанятого

Россия
«Это как от рака лечиться»
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«От сумасшедшего можно отмахнуться. Но это — доктор наук»
Абсурд, лженаука и ссылки на «Википедию»: как лояльные суду эксперты сажают россиян
Путин назвал условие для становления властелином мира
Российским школьникам дали задание о чудесах святой воды
Раскрыты новые возможности России от приостановки ракетного договора
Кремль допустил всплеск русофобских истерик в США
Все материалы
Мир
Картель на все руки
Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
В США отказались рассказывать о сексуальных «подвигах» Мартина Лютера Кинга
Япония возмутилась российскими войсками на Курилах
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Сербская армия приведена в боевую готовность
Конфликт в Косове разгорается с новой силой: на улицах баррикады и стрельба
Сирийская армия остановила наступление на джихадистов
В Лондоне стало больше российских дипломатов
Все материалы
Бывший СССР
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Рада озаботилась проблемами малых народов России
Зеленский попросил Раду уволить двух министров и начальника СБУ
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Партия Порошенко отказалась поддержать отставку правительства
Все материалы
Экономика
Ретроградный Меркурий
Астрология принесла им миллионы долларов. В нее верят даже богачи
Заемщики «Югры» попросили АСВ поддержать план расчета с кредиторами банка
Герман Стерлигов столкнулся с финансовыми проблемами
«Газпром» начал новый спор из-за «Нафтогаза Украины»
Крупнейший нефтяной коллапс в истории России подошел к концу
Корпорация МСП объявила о готовности поддержать три проекта в Приморском крае
«Аэрофлот» открыл субсидируемые рейсы по маршруту Краснодар — Симферополь
Все материалы
Силовые структуры
«Он стал по очереди ломать ему пальцы»
Как лидер одной из самых жестоких банд России зарабатывал миллионы и лично убивал врагов
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Расстрелянный на улице российский бизнесмен пострадал из-за парковки
Россиянина оштрафовали за молчание о будущем теракте
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
Все материалы
Наука и техника
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
«Роскосмос» понарушал на 50 миллиардов рублей
Раскрыта защита Крымского моста
Су-57 получит противокорабельную ракету
Все материалы
Спорт
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Клуб Абрамовича разгромил «Арсенал» в английском финале
Роберто Карлос отказался помогать «Анжи» наличными
Агент Роналду займется будущим Дзюбы
UFC избавился от россиянина после критики главы компании
«Реал» устроит распродажу ради 300 миллионов евро
«Анжи» лишился ФНЛ вслед за РПЛ
Шайба россиянина помогла «Сент-Луису» в финале Кубка Стэнли
Все материалы
Культура
Алан Парсонс«Ели много икры и пили много водки»
Алан Парсонс о поездках в Россию, ссоре с Pink Floyd и жизни после смерти
На лобном месте
Дапкунайте, Познер и Быков: кого искать на книжном фестивале «Красная площадь»
«Они все больны проказой»
 
Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»
Софи Тернер удивил спойлер финала «Игры престолов» на постере первого сезона
Помидоры помешали Ариане Гранде провести мировое турне
Названа лучшая песня в истории человечества
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Смертельно больной телеведущий рассказал о небывалом исцелении
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Мать звезды реалити-шоу напала на охранника и угодила в тюрьму
Невеста обиделась на жениха за дешевое кольцо и получила поддержку в сети
Все материалы
Ценности
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Gucci выступил против запрета абортов рисунком женских органов на одежде
Основательный фотошоп на теле и лице Ким Кардашьян встревожил фанатов
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Грузинский дизайнер предложил носить в ушах крышки от бутылок
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту
Россия оказалась среди самых посещаемых стран
Пьяная пассажирка напала на трех бортпроводников в самолете и попала под суд
Летевшего из Москвы пассажира наказали за контрабанду пяти тысяч пиявок
Все материалы
Из жизни
Лиат и ШираПапа с того света
Он очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
«Мама года» зарезала мужа за запрет выпить алкоголь
Причиной ночных кошмаров женщины оказались мозговые паразиты
Уборщик выиграл состояние и отказался бросать работу
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Все материалы
Браво, Bravo!
История маленького концепта Lamborghini, предвосхитившего Gallardo
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Suzuki SX4 обзавелся спецверсией для путешествий
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Все материалы
Дом
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставок
В Санкт-Петербурге нашли зону с быстро дорожающим жильем
Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон выставили на продажу в США
Каждый десятый новый дом в Москве оказался панельным
Все материалы