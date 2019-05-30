Заемщики «Югры» попросили АСВ поддержать план расчета с кредиторами банка

Юридические лица — заемщики банк «Югра» обратились в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с просьбой поддержать инициативу компании «Комплексные инвестиции», принадлежащей Алексю Хотину, предлагающей рассчитаться со всеми кредиторами кредитной организации. Соответствующее письмо имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В частности, в письме на имя генерального директора АСВ Юрия Исаева, представитель юридических лиц — заемщиков «Югры», выражает признательность за конструктивный подход в работе с кредиторами банка, а также просит принять госкорпорацию график погашения обязательств кредитной организации перед заемщиками.

Согласно документу, окончательный расчет со всеми вкладчиками и юридическими лицами «Комплексные инвестиции» предлагается завершить до 1 декабря 2022 года. В письме также указывается, что 31,5 тысячи человек, пострадавших в связи с отзывом лицензии у банка «Югра», получат свои средства в полном объеме менее чем за год.

С вкладчиками, имеющими реестровые требования до 5 миллионов рублей предлагается рассчитаться в течение 25 месяцев, а остальным кредиторам — вернуть средства в полном объеме в течение 42 месяцев.

Ранее в газете «Коммерсантъ» была размещена публичная оферта по расчету с кредиторами банка «Югра». Компания «Комплексные инвестиции», близкая к главному акционеру лишившегося лицензии банка, предложила погасить в полном объеме обязательства перед 37,7 тысячи человек за 3,5 года. Согласно графику более половины требований должно быть удовлетворено уже в первые два месяца выплат. Выплаты должны начаться с 1 июня 2019 года.