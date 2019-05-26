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С превышенцами банка «Югра» рассчитаются

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C 21 тысячью вкладчиков банка «Югра», размер вложений которых превышает страховые выплаты, могут рассчитаться в течение ближайших двух месяцев. Об этом агентству «Росбалт» заявил генеральный директор компании «Комплексные инвестиции» Игорь Буравков.

«На прошлой неделе мы заявили о своем намерении выкупить суммы, превышающие страховые выплаты в 1,4 миллиона рублей у всех вкладчиков- превышенцев банка «Югра». Согласно графику, опубликованному в газете «Коммерсант», в первые два месяца возврат своих вкладов получит 21 тысяча человек, на это будет направлено около одного миллиарда рублей», — приводит слова Игоря Буравкова «Росбалт».

Согласно информации Буравкова, в первый год расчетов планируется удовлетворить требования вкладчиков с суммой превышения до одного миллиона рублей, то есть компания «Комплексные инвестиции» планирует рассчитаться с 31 тысячью человек. Предполагается, что на эти выплаты будет потрачено не менее 5 миллиардов рублей.

После отзыва лицензии у банка «Югра» пострадавшими были признаны около 35 тысяч клиентов банка «Югра», суммы вкладов которых превышают страховые выплаты в 1,4 миллиона рублей. «Росбалт» ссылается на газету «Коммерсант», в которой была опубликована публичная оферта «Комплексных инвестиций», близкой к главному акционеру банка «Югра». Согласно этому сообщению выплаты начнутся с 1 июня 2019 года.

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