Черчесов высказался о желании Дзюбы уехать в Англию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил желание капитана команды Артема Дзюбы перейти в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Слова специалиста приводит Sport24.

«Главное, чтобы футболист продолжал совершенствоваться», — заявил Черчесов, отметив, что не может влиять на решения игроков. Футболисты, по мнению тренера, «достаточно умные ребята» и могут сами определиться со своим будущим.

Черчесов напомнил о случаях, когда игроки уезжали в другой клуб, после чего переставали попадать в состав сборной. На просьбу дать Дзюбе совет тренер пошутил: «Смотря, за сколько».

30 мая стало известно, что агент Жорже Мендеш займется будущим российского нападающего. Он попытается устроить Дзюбу в один из клубов АПЛ. Мендеш является главой международного агентства GestiFute International, его клиентом в числе прочих является форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По итогам сезона-2018/2019 Дзюба забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. В составе «Зенита» он стал чемпионом России.

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