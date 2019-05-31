Бывшая ученица Тутберидзе ушла из спорта в 17 лет

Российская фигуристка Полина Цурская объявила об уходе из спорта. 17-летняя девушка написала об этом в Instagram.

По словам Цурской, это решение было обдуманным, и она сделала его ради учебы. Карьеру в фигурном катании она назвала важным периодом в своей жизни, а также поблагодарила родителей, тренеров, друзей и болельщиков, которые были с ней рядом.

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В интервью агентству «Р-Спорт» Цурская рассказала, что кататься и тренироваться в полную силу ей не позволяет здоровье. Она отметила, что в современном фигурном катании необходимо осваивать четверные прыжки, а она сама этого сделать уже не сможет.

До лета 2018 года спортсменка тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Под руководством специалиста она стала победительницей юношеских Олимпийских игр, финала юниорского Гран-при. Также Цурская трижды выигрывала финал Кубка России.

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