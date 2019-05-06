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Бывшая воспитанница Тутберидзе вспомнила о тренировках со сломанными пальцами

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Полина Шубодерова

Фигуристка Полина Шубодерова, работавшая под руководством Этери Тутберидзе, описала тренировочный процесс в группе специалиста. Слова спортсменки приводит «Спорт-экспресс».

«Просто изо дня в день с утра до вечера ты делаешь одно и то же», — рассказала Шубодерова, отметив, что для фигуристов в группе Тутберидзе нет понятий «устал» и «не могу». На тренировки приходилось выходить, даже если спортсмен устал или травмирован. «Даже если у тебя сломаны два пальца на ноге — просто выходишь и делаешь по сто раз в день одно и то же», — вспомнила фигуристка.

Она также рассказала, как занималась с травмой ноги. По словам спортсменки, она чувствовала острую боль, однако все равно не говорила о повреждении и продолжала тренироваться. «Даже не могла кроссовку надеть, пальцы были синие. Но я все равно выходила, прыгала, и… само зажило», — заявила Шубодерова.

О стиле работы Тутберидзе в апреле высказалась ее воспитанниц, 14-летняя Александра Трусова. Она заявила, что спортсменки из группы тренера не являются «монстрами или роботами». Также фигуристка отметила, что заниматься с Тутберидзе ей не тяжело. А завершивший карьеру Адьян Питкеев в том же месяце заявил, что нагрузки у тренера ровно такие, какие необходимы для победы на Олимпийских играх.

Методы работы тренера часто подвергались критике. Так, в конце января Сандра Безич, канадский хореограф группы тренера Брайана Орсера, назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми». По мнению Безич, в группе российского специалиста спортсменки начинают кататься через силу.

Тутберидзе воспитала олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, а также серебряную призерку Олимпиады и обладательницу двух золотых медалей мировых первенств Евгению Медведеву. Последняя сейчас живет в Канаде и занимается в группе Орсера.

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