Ветеран «Ливерпуля» ночевал с бездомными ради финала ЛЧ

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джон Барнс рассказал о том, как добирался до Мадрида, где мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Liverpool Echo.

55-летний британец преодолел путь от Санторини до Мадрида. Прямой авиарейс в столицу Испании отменили. Барнсу пришлось сперва лететь до Афин, откуда он отправился в Испанию.

«В два часа ночи я был в Барселоне, мне нужно было дождаться пяти часов утра — тогда прибывал поезд до Мадрида. Пришлось дожидаться открытия вокзала вместе с целой кучей бродяг, — рассказал Барнс. — Я ночевал несколько часов на полу в окружении бездомных. Вот насколько мне важно поддержать свой клуб», — подчеркнул он.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» пройдет на стадионе «Вандо Метрополитано» в Мадриде. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Барнс выступал за мерсисайдцев с 1987-го по 1997 год. На его счету 317 матчей и 84 гола за «Ливерпуль». Барнс также известен по выступлениям за сборную Англии.

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