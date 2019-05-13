Бывший капитан «Ливерпуля» признался в любви к России и водке

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне главный тренер шотландского «Рейнджерса» Стивен Джеррард в интервью YouTube-каналу «Красава» рассказал о любви к России и водке.

Джеррард назвал Россию очень красивой страной, где каждый страстно болеет за любимую команду. «Мне нравится приезжать в Россию, меня всегда тепло встречают. Я очень уважаю уровень футбола в вашей стране», — отметил экс-футболист. Он добавил, что однажды может начать тренировать один из российских клубов.

Джеррард также рассказал, что любит водку, но в малых количествах. «Одной маленькой стопки достаточно», — добавил он.

Футболист завершил карьеру в 2016 году. В составе «Ливерпуля» он выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, по два раза Суперкубок Европы, Суперкубок Англии и Кубок страны.

С 2018 года Джеррард является главным тренером «Рейнджерса». Он впервые с сезона 2010/11 вывел команду в групповой раунд Лиги Европы.

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