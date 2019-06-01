Появилось видео испытаний новейшего Ту-22М3М

Испытания новейшей модификации дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М в разных погодных условиях и на разных высотах и скоростях попали на видео. Кадры маневров опубликовал телеканал «Звезда».

В конце декабря 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода Ту-22М3М совершил первый полет. Тогда самолет поднялся на высоту 1,5 километра, маневр длился 37 минут. Испытания машины и соответствующих компонентов прошли штатно.

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Самолет Ту-22М3М создан в рамках программы модернизации дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Модификацию Ту-22М3М оснастят новым вооружением и новым бортовым оборудованием. В перспективе она получит гиперзвуковые ракеты авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

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