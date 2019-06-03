Apple избавилась от iTunes

Во время презентации на конференции WWDC 2019 компания Apple объявила о прекращении существования плеера iTunes в новой версии macOS. Трансляция мероприятия доступна на сайте.

Вместо приложения iTunes компания выпустит отдельные программы «Музыка», «ТВ» и «Подкасты». Перед презентацией Apple удалила все посты в аккаунтах iTunes в Facebook и Instagram. Все купленные пользователями треки и их плейлисты перенесут в медиатеку Apple Music. Для синхронизации с iPhone можно будет использовать файловый менеджер Finder.

Информация о том, что Apple готовит замену плееру iTunes появлялась также в 2017 году. Тогда указывалось, что решение связано с ростом популярности Spotify, Apple Music и других стриминговых сервисов на фоне падения продаж музыкальных композиций в магазине Apple.

Медиаплеер iTunes был создан в 2001 году, а онлайн-магазин внутри приложения появился в апреле 2003 года. Во время переговоров с правообладателями основатель Apple Стив Джобс настоял, чтобы треки продавались не альбомами, а поштучно за 99 центов. В июне 2011 года была продана 15-миллиардная композиция. В магазине также можно купить фильмы, телепередачи, аудиокниги и другой контент.

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