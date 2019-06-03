Apple представила черную iOS 13

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления. Трансляция презентации доступна на сайте компании.

По словам старшего вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги, обновление направлено на повышение скорости работы: Face ID работает на 30 процентов быстрее, обновления приложений и системы «весят» на 50 процентов меньше, а программы запускаются в два раза быстрее.

Разработчики полностью переработали приложение «Напоминания» и улучшили работу собственного картографического сервиса. Однако, говоря о «Картах», уточнили, что проработали лишь навигацию по США, а в других странах обновления появятся позже. В приложении «Сообщения» появится возможность отображать аватары пользователей, а также отправлять стикеры на основе Memoji. Причем эти стикеры можно использовать и в других мессенджерах.

В системе появилась темная тема оформления, в которой перекрашены все системные приложения и прочие элементы, вроде клавиатуры. Текст теперь можно набирать свойпами, как в сторонних клавиатурах. С обновлением AirPods научится зачитывать сообщения из любых мессенджеров, а HomePod сможет определять пользователя по голосу.

Версия мобильной системы для iPad теперь носит название iPadOS. На главном экране будут отображаться виджеты, а в режиме многозадачности появилась возможность добавить несколько приложений. Также iPad сможет работать с флешками и отображать файлы в стандартном приложении. При работе с текстом добавят несколько новых жестов, а клавиатуру можно будет уменьшить для печати одной рукой.

Тестовая версия системы доступна для разработчиков с момента анонса. Полноценный релиз состоится осенью 2019 года и обновление будет доступно для iPhone 6s и iPad Air 2 и более новых устройств.

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