Россияне подорвали российское производство

Темпы роста производства мяса в России по итогам 2019 года могут стать минимальными за последние 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию аналитического центра «Совэкон».

Отмечается, что, по предварительным оценкам, производство за этот год вырастет в живом весе на 0,5 процента, до 15 миллионов тонн. В 2018-м рост составил 2,5 процента, в 2017 году — 4,4 процента, в 2016 году — 3,7 процента, в 2015-м — 4,3 процента.

По оценке директора «Совэкона» Андрея Сизова, это говорит о том, что внутренний рынок достиг насыщения. Импорт удалось почти полностью вытеснить отечественным производителям, потребление же не растет из-за падения реальных доходов.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт мяса скота сократился на 36,7 процента, до 409,2 тысячи тонн, птицы — на 3,4 процента, до 221,7 тысячи тонн.

Российским производителям в прошлом году удалось почти полностью обеспечить внутренний рынок птицы и свинины. Уровень обеспеченности внутреннего рынка говядины, по оценкам Agrifood Strategies, в январе этого года составлял примерно в 60 процентов.

Поддержать производство, по оценкам экспертов, может рост внутреннего потребления. В настоящее время в России потребление мяса составляет 75 килограммов на человека в год (из них 25 килограммов — свинина, 35 килограммов — мясо птицы, 15 килограммов — говядина).

Ранее Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Это обосновали растущими риски завоза возбудителей опасных болезней животных, в частности африканской чумы свиней (АЧС).

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