Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что заявления будут рассмотрены в течение трех месяцев. Пункты по выдаче паспортов начнут работу после принятия решений о приобретении российского гражданства, говорится в сообщении.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей. Позже российский лидер заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в признании своей оккупационной деятельности. Глава МИД Павел Климкин уже заявил, что Киев готовит «одновременно системный и асимметричный» ответ на «паспортный бандитизм».

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