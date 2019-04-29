Кремль отреагировал на обвинения в соблазнении украинцев паспортами

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса принято во внимание, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 29 апреля.

«Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», — сказал Песков.

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Он также напомнил, что российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля «достаточно четко изложил свой подход к основам диалога» с украинской стороной.

27 апреля Зеленский написал, что не советует Москве «соблазнять граждан Украины» гражданством. Он заверил, что Киев будет являться примером демократии для постсоветских стран.

За три дня до этого пресс-служба Зеленского опубликовала заявление, в котором говорится, что указом об упрощении выдачи российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Москва «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта».

После подписания соответствующего указа Путин отметил, что российская сторона не намерена создавать проблемы для украинкой власти, однако низкий уровень гражданских прав на юго-востоке Украины требовал принятия мер. Он подчеркнул гуманистический характер закона.

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