Сборная России разгромила «Чертаново»

Сборная России по футболу разгромила клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 3 июня, на базе в Новогорске. Подопечные Станислава Черчесова забили сопернику шесть безответных мячей. Счет открыл нападающий Артем Дзюба на 7-й минуте, в первом тайме также отличились полузащитники Антон Миранчук (26-я минута) и Александр Головин (42-я).

Во второй половине встречи сборная забила еще три мяча. На 46-й минуте отметился форвард Федор Смолов, на 61-й — Федор Чалов, а окончательный счет установил Резиуан Мирзов на 77-й.

Сборная России продолжает готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня в Саранске национальная команда сыграет против Сан-Марино, а через три дня в Нижнем Новгороде примет Кипр.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе I. Команда провела два матча: сначала проиграла Бельгии, а затем разгромила Казахстан. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице, позволяющее попасть на Евро напрямую.

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