Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мира

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба побывал на шоу «Вечерний Ургант», где вспомнил об отношении российских болельщиков к национальной команде до старта чемпионата мира-2018. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

30-летний нападающий поблагодарил зрителей передачи за приветственные плакаты и отметил, что до чемпионата мира команда не пользовалась такой поддержкой. «Обижался ли раньше? Ну нет! Мы, футболисты, привыкли, что с семи лет нас плотненько оскорбляют», — отметил он.

«За день до игры с Саудовской Аравией мы проезжали по улицам Москвы. Женщина лет сорока развернулась к нам попой, спустила джинсики и показала нам все отношение к нашему футболу», — вспомнил Дзюба. Отвечая на вопрос ведущего о том, как ему удалось определить возраст женщины, нападающий заявил: «Морщинистая попка была»

На домашнем чемпионате мира российская сборная добралась до четвертьфинала турнира. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова обыграла сборную Испании.

«Вечерний Ургант» с участием Дзюбы выйдет на «Первом канале» в 23:30 по московскому времени.

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