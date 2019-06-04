Одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолете

Один из задержанных по подозрению в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина был пойман 3 июня в самолете, который отправлялся в Армению, сообщает Telegram-канал Baza, не указывая источник информации.

По данным канала, мужчина был выведен полицейскими из салона воздушного судна. Его имя и гражданство не уточняются.

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О задержании двоих подозреваемых Следственный комитет России (СКР) сообщил ранее 4 июня. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, это мужчины 1977 и 1982 года рождения. Позднее было опубликовано видео задержания одного из них в квартире жилого дома.

Один из задержанных доставлен на допрос, видео с ним «Ленте.ру» предоставили в СКР.

Следком

По неофициальным данным, предполагаемым убийцей является владелец бара в подмосковной деревне Путилково Григор Оганян. Как сообщал Telegram-канал 112, на следующий день после убийства Белянкина, 2 июня, мужчина улетел в Ереван.

Белянкин, бывший военнослужащий ГРУ и ветеран боевых действий в Сирии, был убит 1 июня в Путилково. Его зарезали в ходе массовой драки, в которую он вступил, чтобы защитить двух мужчин.

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