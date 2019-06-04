Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Двое подозреваемых в убийстве ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержаны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, это двое мужчин 1977 и 1982 года рождения. Роль каждого из них в преступлении устанавливается следствием.

По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены экспертизы.

Следствие установило всех участников происшествия, сейчас определяется их процессуальный статус.

Материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший спецназовец (статья 111 УК РФ), соединены в одно производство с уголовным делом о его убийстве (статья 105 УК РФ).

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Смертельный удар ножом в сердце Белянкину нанес, предположительно, шашлычник Григор Оганян. Подозреваемый утром 2 июня вылетел в Ереван сразу после драки в пивной.

Двое участников драки признались следователям, что купили убийце билет на самолет до Армении. Они сообщили, что инцидент в баре подмосковного поселка произошел на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. Когда все участники конфликта вышли на улицу, происходящее увидел Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.

Преступление произошло 1 июня у паба в деревне Путилково Красногорского района Московской области. В массовой драке с 10 выходцами с Кавказа был убит спецназовец ГРУ 24-летний Никита Белянкин.

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