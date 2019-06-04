Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем ГРУ

Зачинщиком конфликта, в результате которого погиб бывший ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин, оказался 28-летний Александр Сергеев. Как сообщает «Комсомольская правда», в настоящий момент он госпитализирован.

По информации издания, в день инцидента Сергеев находился в заведении вместе с другом. В какой-то момент он произнес фразу: «Что-то много чурок в кафе». Это услышали остальные посетители, в результате чего началась драка.

В интервью «Комсомольской правде» Сергеев заявил, что на него набросились без причины. Однако версию молодого человека отвергли свидетели из числа персонала и посетителей кафе.

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В настоящий момент установлены личности всех участников конфликта.

Как сообщалось ранее, предполагаемым убийцей Белянкина является Григор Оганян. Задержанные участники драки сообщили на допросе в полиции, что купили возможному преступнику билет на самолет до Армении.

Инцидент в баре подмосковного поселка произошел 1 июня. Конфликт разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. Когда все участники драки вышли на улицу, происходящее увидел Никита Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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