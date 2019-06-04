Предсказана скорая смерть созданных детей-мутантов

Ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) пришли к выводу, что мутация, которая была внедрена в геном родившихся в прошлом году близнецов, чтобы якобы обеспечить защиту от ВИЧ, на самом деле увеличивает риск смерти на более позднем этапе жизни на 21 процент. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

Исследователи проанализировали 400 тысяч геномов, содержащихся в базе данных UK Biobank, и обнаружили, что у людей с двумя копиями мутантного гена CCR5 риск преждевременной смерти в возрасте 41-78 лет,был значительно более высок, чем у тех, кто имел не более одной мутантной копии. При этом известно, что при заражении гриппом двойная мутация способствует четырехкратному увеличению смертности.

Ген CCR5 кодирует белок, который размещается на поверхности иммунных клеток и помогает некоторым штаммам ВИЧ, включая наиболее распространенные, заражать организм. Мутация этого гена, защищающая от ВИЧ-инфекции, встречается у 11 процентов жителей Северной Европы.

В конце ноября 2018 года китайский генетик Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в мире генетически модифицированных девочек-близнецов. Ученый внес мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у семи бездетных пар, однако ему удалось добиться только одной беременности.

Работу осудили как коллеги ученого, так и государство. Южный научно-технологический университет (Шеньчжэнь), где трудится Цзянькуй, на следующий день после объявления результатов исследования выпустил официальное заявление, в котором сообщалось, что руководство было не в курсе работы ученого. Также его обвинили в нанесении ущерба международной репутации Китая в области генетических исследований.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!