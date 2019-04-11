Запретный эксперимент привел к появлению ребенка-мутанта

Группа испанских ученых сообщила, что впервые в истории у бесплодной женщины родился ребенок, зачатый в ходе митохондриальной заместительной терапии, то есть новорожденный имеет трех биологических родителей. Исследователи подчеркивают, что они провели клиническое испытание данного метода как способа борьбы с бездетностью, хотя этот подход, по мнению других специалистов, должен использоваться в других целях, сообщает издание Daily Mail.
Непосредственной матерью мальчика стала 32-летняя гречанка, которая перенесла четыре неудачных попытки экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для решения проблемы бесплодия исследователи прибегли к экспериментальному методу переноса веретена деления, то есть они поместили ДНК испытуемой в яйцеклетку донора, прежде чем оплодотворить мужской спермой. Этим подход отличается от других видов заместительной терапии, где используются уже оплодотворенные яйцеклетки.
Ряд ученых сомневаются, что применение данной техники для того, чтобы помочь бесплодным женщинам завести детей, является оправданным. По их словам, с точки зрения этики такое использование вряд ли можно считать допустимым, и перенос веретена деления должен прежде всего применяться для лечения митохондриальных наследственных болезней. Однако экспериментаторы считают, что в данном случае лишь один процент генов ребенка наследуется от третьей стороны, поэтому в донорстве яйцеклеток нет ничего запретного.
Митохондриальная заместительная терапия в форме переноса веретена деления была разработана в Орегонском университете здоровья и науки в 2009 году в экспериментах над макаками-резусами. Некоторые наследственные заболевания передаются через ДНК митохондрий материи (по мужской линии митохондрии не наследуются), поэтому, чтобы предотвратить их передачу потомству, из оплодотворенной клетки матери извлекают ядерную ДНК и внедряют его в клетку стороннего донора со здоровыми митохондриальными генами.
Официально эксперименты с человеческими яйцеклетками были разрешены в Великобритании в 2015 году. Первый ребенок от трех родителей появился в 2016 году. Процедуру проводил американский хирург Джон Чан (John Zhang), который выбрал для этого Мексику из-за того, что законы США пока запрещают подобные генетические манипуляции. Он использовал технику переноса веретена для лечения синдрома Лея (подострой некротизирующей энцефалопатии).