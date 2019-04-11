Запретный эксперимент привел к появлению ребенка-мутанта

Группа испанских ученых сообщила, что впервые в истории у бесплодной женщины родился ребенок, зачатый в ходе митохондриальной заместительной терапии, то есть новорожденный имеет трех биологических родителей. Исследователи подчеркивают, что они провели клиническое испытание данного метода как способа борьбы с бездетностью, хотя этот подход, по мнению других специалистов, должен использоваться в других целях, сообщает издание Daily Mail.

Непосредственной матерью мальчика стала 32-летняя гречанка, которая перенесла четыре неудачных попытки экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для решения проблемы бесплодия исследователи прибегли к экспериментальному методу переноса веретена деления, то есть они поместили ДНК испытуемой в яйцеклетку донора, прежде чем оплодотворить мужской спермой. Этим подход отличается от других видов заместительной терапии, где используются уже оплодотворенные яйцеклетки.

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Ряд ученых сомневаются, что применение данной техники для того, чтобы помочь бесплодным женщинам завести детей, является оправданным. По их словам, с точки зрения этики такое использование вряд ли можно считать допустимым, и перенос веретена деления должен прежде всего применяться для лечения митохондриальных наследственных болезней. Однако экспериментаторы считают, что в данном случае лишь один процент генов ребенка наследуется от третьей стороны, поэтому в донорстве яйцеклеток нет ничего запретного.

Митохондриальная заместительная терапия в форме переноса веретена деления была разработана в Орегонском университете здоровья и науки в 2009 году в экспериментах над макаками-резусами. Некоторые наследственные заболевания передаются через ДНК митохондрий материи (по мужской линии митохондрии не наследуются), поэтому, чтобы предотвратить их передачу потомству, из оплодотворенной клетки матери извлекают ядерную ДНК и внедряют его в клетку стороннего донора со здоровыми митохондриальными генами.

Официально эксперименты с человеческими яйцеклетками были разрешены в Великобритании в 2015 году. Первый ребенок от трех родителей появился в 2016 году. Процедуру проводил американский хирург Джон Чан (John Zhang), который выбрал для этого Мексику из-за того, что законы США пока запрещают подобные генетические манипуляции. Он использовал технику переноса веретена для лечения синдрома Лея (подострой некротизирующей энцефалопатии).

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