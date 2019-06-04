Исламские террористы получили оружие с завода Порошенко раньше ВСУ

Автоматические гранатометы УАГ-40 производства украинского завода «Кузница на Рыбальском» (до апреля 2017 года — «Ленинская кузница») попали к нигерийским боевикам-исламистам в 2016 году, тогда как Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально получили это оружие только в 2017-м. Об этом пишет блогер Диана Михайлова.

Боевики исламистской «Западноафриканской провинции Исламского государства», которая известна как «Боко харам», захватили некоторое количество УАГ-40 после боев с армией Нигерии в течение 2016-го. Террористы неоднократно публиковали кадры с трофейным оружием, среди которого были и указанные гранатометы, на тот момент еще не до конца прошедшие испытания.

О наличии у нигерийских силовиков УАГ-40 стало известно весной того же года, а незадолго до этого, в сентябре 2015-го, 18 таких гранатометов были поставлены белорусскому госпредприятию «Белвнешпромсервис». На вооружение ВСУ гранатомет, первая украинская военная разработка в соответствии со стандартами НАТО, был принят только в 2017 году после прохождения государственных испытаний.

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В период тех событий «Кузница на Рыбальском» принадлежала тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко и его соратнику, депутату Верховной Рады и бизнесмену Игорю Кононенко. В 2018-м они продали акции завода структурам Сергея Тигипко, предпринимателя и бывшего вице-премьера времен президентства Виктора Януковича.

«Боко харам» в марте 2015-го присягнула на верность «Исламскому государству», запрещенной в России террористической организации, и стала именоваться «Западноафриканской провинцией Исламского государства». Совет Безопасности ООН с 2014 года считает эту группировку террористической, но в официальных российских перечнях международных террористических организаций, доступных на сайтах НАК и ФСБ, ее нет ни под каким названием.

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