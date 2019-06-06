Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя

Модель Нажила Триндади выступила на бразильском телевидении, где рассказала о насилии со стороны форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара. Интервью опубликовано на сайте телеканала SBT.

По версии Триндади, 27-летний бразилец применил в ее отношении силу. «Выяснилось, что у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдет, и все должно закончиться. Но он продолжил», — заявила модель. Она подчеркнула, что не нуждается в деньгах, а хочет правосудия. «Если бы я хотела, чтобы он заплатил, поступила бы куда проще», — добавила Триндади.

Выступление стало первым для модели на телевидении. До этого личность обвинившей Неймара в изнасиловании не указывалась. В частности, по информации Globo, от дела Триндади отказалась адвокатская контора «Фернандес и Абреу» — юристов не устроили показания девушки.

Впервые об обвинении стало известно 2 июня. Триндади обратилась в полицию, указав, что Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие переписки Неймара и девушки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с девушкой, после чего на него завели уголовное дело в Бразилии.

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