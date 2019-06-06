Мария Захарова заблудилась на главном экономическом форуме России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла прийти к началу сессии, организованной в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) из-за того, что не нашла вход. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что дискуссия была посвящена мировым практикам законодательного регулирования интернета. После 15-минутной задержки модератор сессии Петр Лидов-Петровский сообщил присутствующим, что Захарова заблудилась.

Позже представитель МИД все же пришла на дискуссию и в подтверждение сделала селфи, опубликовав его в Facebook. «Специально для "Фонтанки", которая меня потеряла на Питерском форуме. У меня все хорошо, я на сессии», — поделилась Захарова.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня на территории выставочного комплекса «Экспофорум». Он занимает территорию в 56 гектаров и способен вместить несколько десятков тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!