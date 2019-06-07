Буффон нацелился на Олимпиаду

Бывший голкипер «Пари-Сен Жермен» итальянец Джанлуиджи Буффон рассчитывает принять участие в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Daily Mail.

41-летний вратарь надеется, что сможет выступить в качестве основного вратаря сборной Италии на олимпийском турнире. Буффон уже представлял «скуадра адзурру» на Играх в 1996 году, однако не провел на поле ни одного матча.

5 июня стало известно, что итальянец покинул французский ПСЖ. 7 июня сообщалось о том, что каталонская «Барселона» заинтересована в услугах Буффона. В клубе рассчитывают, что он сможет занять место резервного голкипера.

Буффон провел в составе ПСЖ всего один сезон. Он принял участие в 25 матчах команды и пропустил 25 мячей. До этого голкипер на протяжении 17 сезонов защищал цвета туринского «Ювентуса». Буффон не покинул его и в сезоне-2006/2007, когда клуб был отправлен в серию B на фоне скандала с договорными матчами. Спортсмен 11 раз становился чемпионом Италии.

В составе сборной Буффон провел 176 матчей. Он был частью состава, завоевавшего титул чемпионов мира в 2006-м. Также Буффон является вице-чемпионом Европы.

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