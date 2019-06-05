Буффон ушел из ПСЖ

Французский ПСЖ объявил об уходе из клуба 41-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте парижан.

«Вы — джентльмен на поле и за его пределами, а также необыкновенный товарищ по команде. Мы желаем вам всего наилучшего для продолжения карьеры. До свидания и спасибо!» — написала пресс-служба команды.

Буффон перешел в ПСЖ из туринского «Ювентуса», за который он выступал с 2001-го, летом прошлого года. Контракт с футболистом был заключен сроком на один год и с возможностью продления на такой же период. Вместе с парижанами голкипер выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны.

В составе туринского клуба Буффон 11 раз становился чемпионом Италии. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

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