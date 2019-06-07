В России предложили вернуть аресты без суда

Генпрокурор России Юрий Чайка предложил вернуться к советскому опыту, когда решения об арестах принимали прокуроры, а не судьи, как сейчас. Инициатива была озвучена им на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе обсуждения защиты прав инвесторов. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Участники секции призвали прокуратуру активнее возражать следственным органам при решении вопроса об избрании меры пресечения бизнесменам, а Чайка в ответ заявил о необходимости кардинального расширения полномочий прокуроров.

По его мнению, точечные поправки в закон не решат проблему арестов по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, поэтому нужно вернуться к модели, существовавшей в Советском Союзе. Тогда прокурор принимал решение об аресте обвиняемого, а его действия обжаловались в суде, напомнил Чайка, указав, что суд «вступал в процесс», когда уже рассматривал дело по существу.

6 июня участвующие в ПМЭФ глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр финансов Антон Силуанов заявили, что российские судебная и правоохранительная системы должны быть реформированы, чтобы обеспечить возможности для экономического роста в стране.

Кудрин указал, что более половины российских бизнесменов не доверяют судам, а две трети не считают их независимыми и объективными, что свидетельствует о слабости российских институтов верховенства права.

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Также глава Счетной палаты привел данные о двукратном росте оттока капитала из России из-за уголовного преследования основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве и находящегося под домашним арестом.

Силуанов заявил, что российским властям необходимо работать над улучшением качества защиты прав предпринимателей.

В 2016 году пленум Верховного суда России вынес постановление, устанавливающее прямой запрет на арест предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях. Однако российские суды продолжают арестовывать представителей бизнеса, соглашаясь с доводами следственных органов. Они зачастую возбуждают уголовные дела против предпринимателей по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), которая не относится к категории экономических преступлений. Оно считается преступлением против собственности.

В 2018 году был установлен рекорд по числу осужденных за экономические преступления — 7,7 тысячи человек.

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